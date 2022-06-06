***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 15:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034841
BIST
16:022.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 47,69
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
16:0216,5978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1835
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5978
En Düşük
15,9954
16:0217,8365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2397
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:02988,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,69
|Açılış
|: 988,89
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:00
|RYSAS
|8,25
|55.282.924
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|TMSN
|27,64
|202.135.017
|% 9,94
|
|KRSTL
|7,44
|42.814.094
|% 9,90
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,48
|103.441.530
|% -6,71
|
|SANFM
|33,64
|12.270.731
|% -3,72
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|25,96
|4.105.703
|% -2,99
|
|SASA
|44,12
|3.367.232.783
|% 0,50
|
|THYAO
|47,68
|3.260.064.063
|% -0,63
|
|SISE
|21,78
|2.091.090.467
|% 4,61
|
|AKBNK
|8,93
|1.968.921.093
|% 1,94
|
|GARAN
|15,75
|1.543.544.549
|% 4,58
|
|EKGYO
|2,88
|868.146.790
|% 3,60
|
|ODAS
|2,99
|781.219.532
|% 6,79
|
|AKBNK
|8,93
|1.968.921.093
|% 1,94
|
|DOHOL
|4,10
|785.045.212
|% 4,06
|
|YKBNK
|4,93
|914.443.353
|% 1,86
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5892
|16,5967
|% 1,11
|
|Euro
|17,8082
|17,8458
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,7627
|20,8668
|% 1,59
|
|Frank
|17,1599
|17,2633
|% 1,00
|
|Riyal
|4,4109
|4,4330
|% 1,10
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|1,56
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,05
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|43,00
|
|Tam
|6.549
|6.712
|45,46
|
|Yarım
|3.165
|3.247
|21,99
|
|Çeyrek
|1.588
|1.623
|10,99
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,01
|0,42
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,16
|
Seans Raporu
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