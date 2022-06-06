***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 15:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034842
BIST
16:212.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 48,05
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.651
En Düşük
2.620
16:2116,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1714
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:2117,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2231
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:21988,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,20
|Açılış
|: 988,40
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:19
|RYSAS
|8,25
|55.927.216
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.554.100
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.782.673
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,50
|104.660.747
|% -6,61
|
|SANFM
|33,62
|13.042.312
|% -3,78
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,00
|4.129.863
|% -2,84
|
|SASA
|44,72
|3.554.955.198
|% 1,87
|
|THYAO
|48,12
|3.528.277.862
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,97
|2.231.938.072
|% 2,40
|
|SISE
|21,76
|2.174.225.901
|% 4,51
|
|GARAN
|15,74
|1.828.503.064
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,88
|896.502.910
|% 3,60
|
|ODAS
|2,99
|786.888.793
|% 6,79
|
|AKBNK
|8,97
|2.231.938.072
|% 2,40
|
|YKBNK
|4,94
|974.014.743
|% 2,07
|
|DOHOL
|4,08
|799.088.266
|% 3,55
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5861
|16,5895
|% 1,07
|
|Euro
|17,7885
|17,8278
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,7643
|20,8685
|% 1,60
|
|Frank
|17,1555
|17,2588
|% 0,97
|
|Riyal
|4,4107
|4,4328
|% 1,09
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|2,27
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,60
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|52,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,38
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,37
|
Seans Raporu
16:19
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16:34XU100
Endeks 2, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 83 üstünde . İşlem hacmi 35, 548.00 milyon TL de
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16:33TSKB
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 253, 769 adet işlem
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16:32TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 10.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 213, 862 adet işlem
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16:31ODAS
Yüzde 6.79 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 178, 472 adet işlem