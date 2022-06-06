***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 15:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034844
BIST
15:452.645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 43,81
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
15:4516,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1793
|Açılış
|: 16,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5965
En Düşük
15,9954
15:4517,8518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2550
|Açılış
|: 17,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
15:45988,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,54
|Açılış
|: 988,74
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler15:43
|RYSAS
|8,25
|54.467.345
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.164
|% 9,99
|
|TMSN
|27,64
|199.477.155
|% 9,94
|
|FLAP
|4,11
|41.725.868
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,92
|96.803.277
|% -4,49
|
|SANFM
|33,74
|11.919.292
|% -3,43
|
|DOKTA
|25,88
|3.909.777
|% -3,29
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|SASA
|44,18
|3.202.210.288
|% 0,64
|
|THYAO
|47,70
|3.180.796.306
|% -0,58
|
|SISE
|21,74
|2.062.538.411
|% 4,42
|
|AKBNK
|8,88
|1.682.710.224
|% 1,37
|
|EREGL
|35,22
|1.217.288.118
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,87
|829.940.430
|% 3,24
|
|ODAS
|2,99
|772.220.297
|% 6,79
|
|AKBNK
|8,88
|1.682.710.224
|% 1,37
|
|DOHOL
|4,10
|770.350.152
|% 4,06
|
|YKBNK
|4,91
|770.188.984
|% 1,45
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5900
|16,5930
|% 1,09
|
|Euro
|17,8103
|17,8426
|% 1,40
|
|Sterlin
|20,7534
|20,8574
|% 1,55
|
|Frank
|17,1563
|17,2597
|% 0,98
|
|Riyal
|4,4097
|4,4319
|% 1,07
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|2,89
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,03
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|43,00
|
|Tam
|6.542
|6.705
|38,61
|
|Yarım
|3.162
|3.243
|18,68
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,40
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,51
|