***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 15:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034846
BIST
15:532.646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 44,44
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
15:5316,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1838
|Açılış
|: 16,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5981
En Düşük
15,9954
15:5317,8449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2481
|Açılış
|: 17,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
15:53989,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 12,05
|Açılış
|: 989,25
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler15:51
|RYSAS
|8,25
|54.699.979
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|TMSN
|27,64
|201.637.690
|% 9,94
|
|FLAP
|4,11
|41.729.354
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,42
|101.679.817
|% -7,02
|
|SANFM
|33,64
|12.154.236
|% -3,72
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,00
|4.079.976
|% -2,84
|
|SASA
|44,16
|3.328.561.338
|% 0,59
|
|THYAO
|47,74
|3.216.457.011
|% -0,50
|
|SISE
|21,76
|2.074.373.142
|% 4,51
|
|AKBNK
|8,92
|1.839.360.458
|% 1,83
|
|GARAN
|15,48
|1.251.363.440
|% 2,79
|
|EKGYO
|2,88
|857.563.689
|% 3,60
|
|ODAS
|3,00
|779.313.994
|% 7,14
|
|AKBNK
|8,92
|1.839.360.458
|% 1,83
|
|DOHOL
|4,10
|783.500.427
|% 4,06
|
|YKBNK
|4,93
|854.688.233
|% 1,86
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5913
|16,6013
|% 1,14
|
|Euro
|17,8118
|17,8487
|% 1,43
|
|Sterlin
|20,7575
|20,8616
|% 1,57
|
|Frank
|17,1570
|17,2604
|% 0,98
|
|Riyal
|4,4109
|4,4330
|% 1,10
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|2,89
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,03
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|43,00
|
|Tam
|6.542
|6.705
|38,61
|
|Yarım
|3.162
|3.243
|18,68
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,40
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,51
|
Seans Raporu
15:51
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16:06PARSN
Yüzde 4.71 oranında artışla 37.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 396 adet işlem
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16:05DARDL
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Yüzde 7.21 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 088, 716 adet işlem
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16:00TMSN
Yüzde 9.94 oranında artışla 27.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 616, 587 adet işlem
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15:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, THYAO, KOZAA