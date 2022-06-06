***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 15:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034848
BIST
16:502.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 47,38
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.652
En Düşük
2.620
16:5016,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1591
|Açılış
|: 16,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:5017,8179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2211
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:50986,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,42
|Açılış
|: 986,63
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:50
|RYSAS
|8,25
|56.308.069
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.455.707
|% 9,99
|
|TMSN
|27,64
|256.570.974
|% 9,94
|
|KRSTL
|7,44
|43.820.385
|% 9,90
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,35
|107.596.671
|% -7,37
|
|SANFM
|33,74
|13.361.683
|% -3,43
|
|HEDEF
|6,71
|32.811.525
|% -3,17
|
|DOKTA
|25,92
|4.365.488
|% -3,14
|
|THYAO
|47,98
|4.127.198.503
|% 0,00
|
|SASA
|44,72
|3.882.539.906
|% 1,87
|
|AKBNK
|8,98
|2.947.210.321
|% 2,51
|
|SISE
|21,74
|2.295.987.162
|% 4,42
|
|GARAN
|15,73
|1.960.327.059
|% 4,45
|
|AKBNK
|8,98
|2.947.210.321
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,87
|933.228.051
|% 3,24
|
|ODAS
|3,01
|819.512.839
|% 7,50
|
|YKBNK
|4,93
|1.115.610.757
|% 1,86
|
|DOHOL
|4,09
|841.262.972
|% 3,81
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5668
|16,5734
|% 0,97
|
|Euro
|17,7778
|17,8179
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,7324
|20,8363
|% 1,44
|
|Frank
|17,1303
|17,2335
|% 0,83
|
|Riyal
|4,4073
|4,4294
|% 1,02
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-1,67
|
|Altın Gr.
|986
|986
|8,79
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|39,00
|
|Tam
|6.537
|6.700
|33,21
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|16,06
|
|Çeyrek
|1.585
|1.620
|8,03
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,29
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,70
|
Seans Raporu
16:50
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-
17:05KNFRT
Yüzde 9.82 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 287, 557 adet işlem
-
17:04GZNMI
Yüzde 9.83 oranında artışla 36.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 997 adet işlem
-
17:03HUNER
Yüzde 6.02 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 973, 921 adet işlem
-
17:00PEKGY
Yüzde 7.83 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 606, 208 adet işlem
-
16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 15 artarak (% 1.89 ) 2, 383