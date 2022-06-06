***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 16:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
portfoy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034927
BIST
16:492.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 48,46
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.652
En Düşük
2.620
16:4916,5776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1633
|Açılış
|: 16,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:4917,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2252
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:49986,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,42
|Açılış
|: 986,63
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:49
|RYSAS
|8,25
|56.299.423
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.455.707
|% 9,99
|
|TMSN
|27,64
|256.560.250
|% 9,94
|
|KRSTL
|7,44
|43.820.385
|% 9,90
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,45
|106.534.647
|% -6,87
|
|SANFM
|33,70
|13.250.777
|% -3,55
|
|DOKTA
|25,94
|4.334.433
|% -3,06
|
|HEDEF
|6,72
|32.803.528
|% -3,03
|
|THYAO
|47,96
|4.078.823.516
|% -0,04
|
|SASA
|44,84
|3.843.640.554
|% 2,14
|
|AKBNK
|9,00
|2.911.675.512
|% 2,74
|
|SISE
|21,72
|2.283.766.418
|% 4,32
|
|GARAN
|15,74
|1.948.042.099
|% 4,52
|
|AKBNK
|9,00
|2.911.675.512
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,88
|931.132.580
|% 3,60
|
|ODAS
|3,00
|814.698.494
|% 7,14
|
|YKBNK
|4,93
|1.112.885.709
|% 1,86
|
|DOHOL
|4,09
|837.885.847
|% 3,81
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5671
|16,5776
|% 0,99
|
|Euro
|17,7802
|17,8220
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,7311
|20,8350
|% 1,44
|
|Frank
|17,1296
|17,2328
|% 0,82
|
|Riyal
|4,4067
|4,4288
|% 1,00
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-0,55
|
|Altın Gr.
|988
|989
|11,41
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,26
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,35
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,87
|
Seans Raporu
16:49
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