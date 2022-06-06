***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 16:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
portfoy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034928
BIST
17:332.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 46,30
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.654
En Düşük
2.620
17:3316,5653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1510
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
17:3317,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1997
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
17:33984,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,42
|Açılış
|: 984,62
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler17:32
|RYSAS
|8,25
|56.712.641
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.474.688
|% 9,99
|
|ULUUN
|18,74
|262.932.104
|% 9,98
|
|KNFRT
|7,95
|28.238.679
|% 9,96
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,10
|112.106.662
|% -8,63
|
|SANFM
|33,70
|14.809.401
|% -3,55
|
|HEDEF
|6,70
|33.985.693
|% -3,32
|
|AYCES
|63,10
|2.544.400
|% -3,07
|
|THYAO
|47,96
|4.492.226.454
|% -0,04
|
|SASA
|44,66
|4.074.999.513
|% 1,73
|
|AKBNK
|9,01
|3.470.111.369
|% 2,85
|
|GARAN
|16,12
|2.775.172.543
|% 7,04
|
|SISE
|21,80
|2.393.129.437
|% 4,71
|
|AKBNK
|9,01
|3.470.111.369
|% 2,85
|
|EKGYO
|2,88
|1.025.883.078
|% 3,60
|
|YKBNK
|4,95
|1.453.890.166
|% 2,27
|
|ODAS
|3,00
|855.528.674
|% 7,14
|
|DOHOL
|4,12
|903.221.926
|% 4,57
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5542
|16,5611
|% 0,89
|
|Euro
|17,7502
|17,7853
|% 1,07
|
|Sterlin
|20,7168
|20,8207
|% 1,37
|
|Frank
|17,0700
|17,1728
|% 0,47
|
|Riyal
|4,4037
|4,4258
|% 0,94
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-3,46
|
|Altın Gr.
|985
|985
|8,15
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,18
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,25
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,03
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47ULUUN
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 418, 030 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 37 artarak (% 1.94 ) 2, 384
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FLAP, RYSAS, KNFRT, KRSTL, KAPLM, TMSN, TETMT, ULUUN
-
17:44
RYSAS, GZNMI, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
SANFM, ORMA, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında