***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 16:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
portfoy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034929
BIST
16:422.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 49,20
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.652
En Düşük
2.620
16:4216,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1655
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:4217,8189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2221
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:42986,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,79
|Açılış
|: 986,00
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:39
|RYSAS
|8,25
|56.203.913
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.741.819
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.931.681
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,51
|106.017.687
|% -6,56
|
|SANFM
|33,70
|13.196.244
|% -3,55
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|HEDEF
|6,73
|32.350.221
|% -2,89
|
|THYAO
|48,06
|3.996.718.787
|% 0,17
|
|SASA
|44,72
|3.721.302.440
|% 1,87
|
|AKBNK
|9,01
|2.735.579.510
|% 2,85
|
|SISE
|21,74
|2.263.668.311
|% 4,42
|
|GARAN
|15,70
|1.928.976.870
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,89
|920.727.191
|% 3,96
|
|AKBNK
|9,01
|2.735.579.510
|% 2,85
|
|ODAS
|2,99
|792.657.949
|% 6,79
|
|YKBNK
|4,93
|1.097.758.273
|% 1,86
|
|DOHOL
|4,08
|827.197.362
|% 3,55
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5660
|16,5748
|% 0,98
|
|Euro
|17,7737
|17,8145
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,7383
|20,8423
|% 1,47
|
|Frank
|17,1413
|17,2446
|% 0,89
|
|Riyal
|4,4078
|4,4299
|% 1,03
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,01
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,88
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,38
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,20
|