***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 13:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041497
BIST
14:032.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,70
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
14:0316,9924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1662
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9924
En Düşük
16,7799
14:0317,5007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0361
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
14:03983,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,65
|Açılış
|: 983,43
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:03
|OYAYO
|10,40
|10.814.962
|% 9,36
|
|GZNMI
|45,86
|20.373.720
|% 8,98
|
|CANTE
|43,08
|32.002.168
|% 7,70
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|PEGYO
|2,25
|43.062.891
|% 6,13
|
|ULUSE
|207,00
|11.926.218
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,06
|2.253.055.553
|% -1,30
|
|HEKTS
|30,48
|945.933.891
|% 5,83
|
|EREGL
|25,96
|853.869.951
|% 0,00
|
|SISE
|21,22
|805.657.128
|% 0,09
|
|SASA
|40,44
|803.519.605
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,85
|778.312.767
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,29
|533.398.786
|% 0,23
|
|ODAS
|2,79
|293.498.744
|% 2,20
|
|TSKB
|1,99
|115.845.820
|% 0,51
|
|ISCTR
|4,48
|218.943.298
|% 1,82
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9841
|16,9924
|% 0,99
|
|Euro
|17,4792
|17,5007
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,3514
|20,4535
|% 0,33
|
|Frank
|17,5236
|17,6292
|% 0,60
|
|Riyal
|4,5097
|4,5323
|% 0,97
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-6,32
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,71
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.572
|6.650
|24,00
|
|Yarım
|3.217
|3.252
|12,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.625
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,76
|