***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 13:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041501
BIST
13:152.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,80
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
13:1516,9823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1561
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9823
En Düşük
16,7799
13:1517,4990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0378
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
13:15984,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,27
|Açılış
|: 984,04
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler13:15
|OYAYO
|10,30
|9.768.516
|% 8,31
|
|UFUK
|65,40
|471.479
|% 7,30
|
|RTALB
|6,82
|48.550.946
|% 6,73
|
|HEKTS
|30,62
|766.870.802
|% 6,32
|
|IMASM
|55,70
|13.546.467
|% 6,30
|
|ULUSE
|207,00
|11.864.118
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|BALAT
|10,90
|496.103
|% -6,03
|
|SANFM
|14,90
|4.520.482
|% -5,95
|
|ESCOM
|18,45
|13.929.665
|% -5,38
|
|THYAO
|47,20
|2.111.512.113
|% -1,01
|
|EREGL
|26,02
|792.922.530
|% 0,23
|
|HEKTS
|30,62
|766.870.802
|% 6,32
|
|EKGYO
|2,85
|756.549.724
|% 0,71
|
|SISE
|21,20
|745.312.611
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,85
|756.549.724
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,29
|507.355.386
|% 0,23
|
|ODAS
|2,80
|277.345.518
|% 2,56
|
|TSKB
|1,98
|114.464.820
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,49
|206.398.813
|% 2,05
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9755
|16,9823
|% 0,93
|
|Euro
|17,4808
|17,4990
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,3678
|20,4700
|% 0,41
|
|Frank
|17,5213
|17,6269
|% 0,59
|
|Riyal
|4,5091
|4,5317
|% 0,96
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-5,42
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.672
|33,00
|
|Tam
|6.578
|6.657
|31,00
|
|Yarım
|3.220
|3.255
|15,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,86
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,04
|