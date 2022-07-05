***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 13:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041502
BIST
14:132.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,40
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
14:1316,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1623
|Açılış
|: 17,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9948
En Düşük
16,7799
14:1317,5077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0291
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
14:13983,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,96
|Açılış
|: 983,74
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:13
|OYAYO
|10,40
|11.011.028
|% 9,36
|
|GZNMI
|45,42
|23.238.397
|% 7,94
|
|CANTE
|43,00
|33.455.255
|% 7,50
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|PEGYO
|2,25
|43.674.182
|% 6,13
|
|ULUSE
|207,00
|11.938.017
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,86
|2.329.202.595
|% -1,72
|
|HEKTS
|30,44
|970.047.358
|% 5,69
|
|EREGL
|25,82
|903.737.999
|% -0,54
|
|SASA
|40,06
|851.542.092
|% -1,09
|
|SISE
|21,12
|840.095.126
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,84
|817.234.420
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,25
|552.958.359
|% -0,70
|
|ODAS
|2,76
|303.903.428
|% 1,10
|
|TSKB
|1,98
|116.545.829
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,53
|543.395.800
|% -1,31
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9861
|16,9885
|% 0,96
|
|Euro
|17,4932
|17,5077
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,3413
|20,4433
|% 0,28
|
|Frank
|17,5197
|17,6252
|% 0,58
|
|Riyal
|4,5096
|4,5322
|% 0,97
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-8,65
|
|Altın Gr.
|983
|984
|5,77
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|33,00
|
|Tam
|6.573
|6.651
|25,00
|
|Yarım
|3.217
|3.252
|12,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,74
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,82
|
Seans Raporu
14:13
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14:28DYOBY
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 017, 765 adet işlem
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14:25XU100
Endeks 2, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 16, 176.00 milyon TL de
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14:25ISBTR
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 43, 333.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
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14:24DYOBY
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 12.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 765 adet işlem
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14:23GENTS
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 689 adet işlem