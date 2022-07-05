***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 13:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041503
BIST
13:092.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,01
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
13:0916,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1523
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9811
En Düşük
16,7799
13:0917,5023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0345
|Açılış
|: 17,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
13:09983,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,11
|Açılış
|: 983,89
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler13:09
|OYAYO
|10,37
|9.744.088
|% 9,04
|
|IMASM
|56,45
|12.891.109
|% 7,73
|
|UFUK
|65,40
|471.479
|% 7,30
|
|RTALB
|6,81
|48.521.293
|% 6,57
|
|CANTE
|42,58
|27.379.917
|% 6,45
|
|ULUSE
|207,00
|11.864.118
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|ESCOM
|18,32
|13.747.895
|% -6,05
|
|BALAT
|10,90
|496.103
|% -6,03
|
|SANFM
|14,91
|4.350.725
|% -5,89
|
|THYAO
|47,18
|2.101.027.665
|% -1,05
|
|EREGL
|26,04
|784.648.993
|% 0,31
|
|SISE
|21,18
|738.181.401
|% -0,09
|
|HEKTS
|30,30
|724.985.193
|% 5,21
|
|EKGYO
|2,86
|706.073.676
|% 1,06
|
|EKGYO
|2,86
|706.073.676
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,30
|497.323.559
|% 0,47
|
|ODAS
|2,80
|277.072.097
|% 2,56
|
|TSKB
|1,98
|114.442.187
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,50
|205.540.002
|% 2,27
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9681
|16,9785
|% 0,91
|
|Euro
|17,4812
|17,5023
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,3685
|20,4707
|% 0,41
|
|Frank
|17,5283
|17,6339
|% 0,63
|
|Riyal
|4,5092
|4,5318
|% 0,96
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,75
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,23
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.672
|33,00
|
|Tam
|6.576
|6.655
|29,00
|
|Yarım
|3.219
|3.254
|14,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,15
|