***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 13:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041504
BIST
14:152.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -10,76
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
14:1516,9947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1685
|Açılış
|: 17,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9948
En Düşük
16,7799
14:1517,4987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0381
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
14:15983,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,76
|Açılış
|: 983,53
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:15
|OYAYO
|10,39
|11.046.022
|% 9,25
|
|GZNMI
|45,50
|23.377.285
|% 8,13
|
|CANTE
|42,98
|33.596.959
|% 7,45
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|PEGYO
|2,25
|43.705.039
|% 6,13
|
|ULUSE
|207,00
|11.939.673
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|LIDFA
|9,43
|27.082.449
|% -6,08
|
|THYAO
|46,84
|2.349.237.170
|% -1,76
|
|HEKTS
|30,44
|971.525.249
|% 5,69
|
|EREGL
|25,84
|910.929.056
|% -0,46
|
|SASA
|40,04
|854.628.454
|% -1,14
|
|SISE
|21,10
|841.397.096
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,84
|818.194.544
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,25
|556.915.819
|% -0,70
|
|ODAS
|2,77
|305.538.214
|% 1,47
|
|TSKB
|1,98
|117.274.004
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,49
|228.622.807
|% 2,05
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9858
|16,9947
|% 1,00
|
|Euro
|17,4833
|17,4987
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,3398
|20,4418
|% 0,27
|
|Frank
|17,5198
|17,6254
|% 0,58
|
|Riyal
|4,5106
|4,5332
|% 0,99
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-9,00
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,96
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|33,00
|
|Tam
|6.572
|6.651
|25,00
|
|Yarım
|3.217
|3.252
|12,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.625
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,74
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,83
|
Seans Raporu
14:15
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14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 61 kaybederek (% -0.64 ) 2, 591
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14:30XU100
Endeks 2, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
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14:30KAPLM
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 45.94 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 367 adet işlem
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14:29OYLUM
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 425, 200 adet işlem
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14:28DYOBY
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 017, 765 adet işlem