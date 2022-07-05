***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 13:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041506
BIST
13:132.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,19
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
13:1316,9842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1580
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9842
En Düşük
16,7799
13:1317,5019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0349
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
13:13983,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,92
|Açılış
|: 983,70
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler13:13
|OYAYO
|10,34
|9.762.974
|% 8,73
|
|UFUK
|65,40
|471.479
|% 7,30
|
|RTALB
|6,82
|48.550.946
|% 6,73
|
|IMASM
|55,90
|13.451.181
|% 6,68
|
|GEREL
|4,47
|15.408.848
|% 6,43
|
|ULUSE
|207,00
|11.864.118
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|BALAT
|10,90
|496.103
|% -6,03
|
|ESCOM
|18,38
|13.840.431
|% -5,74
|
|SANFM
|14,94
|4.478.047
|% -5,70
|
|THYAO
|47,18
|2.104.904.537
|% -1,05
|
|EREGL
|26,06
|788.424.725
|% 0,39
|
|HEKTS
|30,54
|753.230.637
|% 6,04
|
|EKGYO
|2,86
|742.974.984
|% 1,06
|
|SISE
|21,20
|742.566.872
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,86
|742.974.984
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,29
|501.586.606
|% 0,23
|
|ODAS
|2,80
|277.105.018
|% 2,56
|
|TSKB
|1,98
|114.464.820
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,49
|205.802.470
|% 2,05
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9744
|16,9842
|% 0,94
|
|Euro
|17,4817
|17,5019
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,3681
|20,4702
|% 0,41
|
|Frank
|17,5255
|17,6311
|% 0,61
|
|Riyal
|4,5067
|4,5293
|% 0,91
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-4,59
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,92
|
|Cumhuriyet
|6.576
|6.675
|36,00
|
|Tam
|6.575
|6.654
|28,00
|
|Yarım
|3.218
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,12
|