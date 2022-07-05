***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 13:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041507
BIST
13:122.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,42
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
13:1216,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1548
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9811
En Düşük
16,7799
13:1217,4986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0382
|Açılış
|: 17,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
13:12984,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,39
|Açılış
|: 984,17
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler13:12
|OYAYO
|10,36
|9.758.936
|% 8,94
|
|UFUK
|65,40
|471.479
|% 7,30
|
|IMASM
|55,90
|13.344.699
|% 6,68
|
|GEREL
|4,48
|15.220.019
|% 6,67
|
|RTALB
|6,80
|48.550.190
|% 6,42
|
|ULUSE
|207,00
|11.864.118
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|BALAT
|10,90
|496.103
|% -6,03
|
|ESCOM
|18,39
|13.801.350
|% -5,69
|
|SANFM
|14,96
|4.376.842
|% -5,57
|
|THYAO
|47,20
|2.103.476.729
|% -1,01
|
|EREGL
|26,04
|787.049.313
|% 0,31
|
|SISE
|21,20
|741.874.761
|% 0,00
|
|HEKTS
|30,36
|731.013.517
|% 5,42
|
|EKGYO
|2,87
|722.766.326
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,87
|722.766.326
|% 1,41
|
|YKBNK
|4,30
|499.690.623
|% 0,47
|
|ODAS
|2,79
|277.094.669
|% 2,20
|
|TSKB
|1,98
|114.454.085
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,50
|205.747.030
|% 2,27
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9742
|16,9810
|% 0,92
|
|Euro
|17,4840
|17,4986
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,3668
|20,4689
|% 0,41
|
|Frank
|17,5273
|17,6329
|% 0,62
|
|Riyal
|4,5092
|4,5318
|% 0,96
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-5,58
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,19
|
|Cumhuriyet
|6.577
|6.676
|37,00
|
|Tam
|6.578
|6.657
|31,00
|
|Yarım
|3.220
|3.255
|15,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,59
|