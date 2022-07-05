***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 13:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041509
BIST
13:392.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,21
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
13:3916,9813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1551
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9820
En Düşük
16,7799
13:3917,5075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0293
|Açılış
|: 17,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
13:39984,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,48
|Açılış
|: 984,26
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler13:37
|OYAYO
|10,38
|10.321.057
|% 9,15
|
|GZNMI
|45,56
|16.665.961
|% 8,27
|
|UFUK
|65,40
|471.479
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,72
|897.240.955
|% 6,67
|
|GEREL
|4,47
|18.194.085
|% 6,43
|
|ULUSE
|207,00
|11.909.865
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|BALAT
|10,90
|496.103
|% -6,03
|
|ESCOM
|18,33
|14.436.653
|% -6,00
|
|SANFM
|14,92
|4.771.351
|% -5,82
|
|THYAO
|47,10
|2.202.355.426
|% -1,22
|
|HEKTS
|30,72
|897.240.955
|% 6,67
|
|EREGL
|26,04
|831.729.795
|% 0,31
|
|SISE
|21,16
|775.480.476
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,85
|774.792.635
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,85
|774.792.635
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,29
|527.526.865
|% 0,23
|
|ODAS
|2,80
|289.125.873
|% 2,56
|
|TSKB
|1,99
|115.138.082
|% 0,51
|
|ISCTR
|4,49
|211.335.386
|% 2,05
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9766
|16,9843
|% 0,94
|
|Euro
|17,4912
|17,5066
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,3602
|20,4624
|% 0,37
|
|Frank
|17,5286
|17,6342
|% 0,63
|
|Riyal
|4,5095
|4,5321
|% 0,97
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,80
|
|Altın Gr.
|984
|985
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.673
|34,00
|
|Tam
|6.577
|6.656
|30,00
|
|Yarım
|3.219
|3.255
|15,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,52
|