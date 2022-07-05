***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 13:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041513
BIST
13:352.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,67
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
13:3516,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1584
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9846
En Düşük
16,7799
13:3517,5142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0226
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
13:35984,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,55
|Açılış
|: 984,32
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler13:35
|OYAYO
|10,39
|10.259.505
|% 9,25
|
|GZNMI
|45,16
|15.645.752
|% 7,32
|
|UFUK
|65,40
|471.479
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,82
|889.861.628
|% 7,01
|
|GEREL
|4,47
|18.040.558
|% 6,43
|
|ULUSE
|207,00
|11.909.865
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|BALAT
|10,90
|496.103
|% -6,03
|
|SANFM
|14,93
|4.728.886
|% -5,76
|
|ESCOM
|18,42
|14.276.475
|% -5,54
|
|THYAO
|47,10
|2.187.218.821
|% -1,22
|
|HEKTS
|30,82
|889.861.628
|% 7,01
|
|EREGL
|26,00
|825.984.820
|% 0,15
|
|SISE
|21,18
|772.237.507
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,86
|762.585.378
|% 1,06
|
|EKGYO
|2,86
|762.585.378
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,29
|526.217.516
|% 0,23
|
|ODAS
|2,80
|289.037.846
|% 2,56
|
|TSKB
|1,99
|115.058.099
|% 0,51
|
|ISCTR
|4,47
|209.445.270
|% 1,59
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9748
|16,9846
|% 0,94
|
|Euro
|17,4984
|17,5142
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,3574
|20,4595
|% 0,36
|
|Frank
|17,5277
|17,6333
|% 0,63
|
|Riyal
|4,5083
|4,5309
|% 0,94
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,75
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,52
|
|Cumhuriyet
|6.576
|6.675
|36,00
|
|Tam
|6.576
|6.656
|30,00
|
|Yarım
|3.219
|3.254
|14,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,85
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,34
|