***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 13:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portfoy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041514
BIST
13:232.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,45
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
13:2316,9831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1569
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9831
En Düşük
16,7799
13:2317,4997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0371
|Açılış
|: 17,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
13:23984,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,76
|Açılış
|: 984,53
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler13:21
|OYAYO
|10,33
|9.883.365
|% 8,62
|
|UFUK
|65,40
|471.479
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,84
|805.869.060
|% 7,08
|
|IMASM
|55,75
|13.657.476
|% 6,39
|
|RTALB
|6,79
|48.669.497
|% 6,26
|
|ULUSE
|207,00
|11.865.981
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|BALAT
|10,90
|496.103
|% -6,03
|
|SANFM
|14,93
|4.552.515
|% -5,76
|
|ESCOM
|18,45
|13.970.651
|% -5,38
|
|THYAO
|47,20
|2.113.699.420
|% -1,01
|
|HEKTS
|30,84
|805.869.060
|% 7,08
|
|EREGL
|26,06
|796.801.564
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,86
|758.927.304
|% 1,06
|
|SISE
|21,20
|748.596.990
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,86
|758.927.304
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,29
|508.942.705
|% 0,23
|
|ODAS
|2,80
|277.467.361
|% 2,56
|
|TSKB
|1,98
|114.658.292
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,49
|206.687.968
|% 2,05
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9731
|16,9853
|% 0,95
|
|Euro
|17,4839
|17,4995
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,3720
|20,4741
|% 0,43
|
|Frank
|17,5360
|17,6416
|% 0,67
|
|Riyal
|4,5094
|4,5321
|% 0,97
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,75
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,23
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.672
|33,00
|
|Tam
|6.576
|6.655
|29,00
|
|Yarım
|3.219
|3.254
|14,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,15
|