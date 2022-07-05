***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 14:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041611
BIST
16:002.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,40
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
16:0017,0232
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1970
|Açılış
|: 17,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:0017,5206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0162
|Açılış
|: 17,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
16:00985,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,82
|Açılış
|: 986,17
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler15:58
|GEREL
|4,57
|37.989.866
|% 8,81
|
|GZNMI
|45,70
|28.322.443
|% 8,60
|
|CANTE
|43,02
|39.264.295
|% 7,55
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|OYAYO
|10,10
|13.229.731
|% 6,20
|
|ULUSE
|207,00
|13.523.844
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,92
|3.008.504.029
|% -1,59
|
|EREGL
|26,06
|1.245.750.015
|% 0,39
|
|HEKTS
|30,24
|1.108.835.186
|% 5,00
|
|SASA
|39,74
|1.076.181.697
|% -1,88
|
|SISE
|21,14
|1.047.035.983
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,84
|947.172.156
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,25
|695.426.814
|% -0,70
|
|ODAS
|2,75
|401.488.158
|% 0,73
|
|TSKB
|1,97
|168.222.444
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,66
|740.528.638
|% -0,09
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9966
|17,0103
|% 1,09
|
|Euro
|17,4891
|17,5093
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,3340
|20,4360
|% 0,24
|
|Frank
|17,5640
|17,6698
|% 0,83
|
|Riyal
|4,5286
|4,5513
|% 1,40
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-10,65
|
|Altın Gr.
|985
|986
|7,86
|
|Cumhuriyet
|6.595
|6.695
|56,00
|
|Tam
|6.578
|6.667
|41,00
|
|Yarım
|3.220
|3.260
|20,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.630
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,72
|
Seans Raporu
15:58
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16:13ORGE
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16:10SANFM
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16:08AKSGY
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 787, 133 adet işlem