***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 14:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041615
BIST
16:002.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -12,86
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
16:0017,0193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1931
|Açılış
|: 17,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:0017,5059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0309
|Açılış
|: 17,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
16:00985,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,82
|Açılış
|: 986,17
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:00
|GEREL
|4,54
|38.621.988
|% 8,10
|
|CANTE
|43,18
|39.615.972
|% 7,95
|
|GZNMI
|45,40
|28.501.976
|% 7,89
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|KRGYO
|8,65
|100.593.823
|% 6,40
|
|ULUSE
|207,00
|13.647.630
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,94
|3.074.009.645
|% -1,55
|
|EREGL
|26,10
|1.257.840.159
|% 0,54
|
|HEKTS
|30,30
|1.113.338.485
|% 5,21
|
|SASA
|39,74
|1.087.396.685
|% -1,88
|
|SISE
|21,22
|1.058.863.667
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,84
|947.686.519
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,25
|708.151.184
|% -0,70
|
|ODAS
|2,75
|402.271.373
|% 0,73
|
|TSKB
|1,97
|168.407.595
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,68
|744.247.907
|% 0,09
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0068
|17,0193
|% 1,15
|
|Euro
|17,4879
|17,5059
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,3171
|20,4190
|% 0,16
|
|Frank
|17,5493
|17,6551
|% 0,75
|
|Riyal
|4,5231
|4,5458
|% 1,27
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-12,12
|
|Altın Gr.
|986
|986
|8,51
|
|Cumhuriyet
|6.595
|6.695
|56,00
|
|Tam
|6.587
|6.673
|47,00
|
|Yarım
|3.224
|3.263
|23,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.631
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,68
|
Seans Raporu
16:00
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16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 33 kaybederek (% -0.59 ) 2, 592
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16:15XU100
Endeks 2, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 6 altında . İşlem hacmi 20, 953.00 milyon TL de
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16:15MSGYO
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 132 adet işlem
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16:14GENTS
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 963, 003 adet işlem
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16:13ORGE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 551, 590 adet işlem