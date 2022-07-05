***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 14:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041618
BIST
15:052.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,95
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
15:0517,0300
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2038
|Açılış
|: 17,0270
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0300
En Düşük
16,7799
15:0517,5414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
15:05982,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,18
|Açılış
|: 983,00
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler15:05
|GZNMI
|45,84
|26.233.648
|% 8,94
|
|OYAYO
|10,29
|12.102.403
|% 8,20
|
|GEREL
|4,52
|30.680.353
|% 7,62
|
|CANTE
|42,96
|36.235.473
|% 7,40
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|ULUSE
|207,00
|12.810.729
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,84
|2.579.993.435
|% -1,76
|
|EREGL
|26,22
|1.111.609.983
|% 1,00
|
|HEKTS
|30,30
|1.070.922.378
|% 5,21
|
|SASA
|40,10
|979.625.498
|% -0,99
|
|SISE
|21,16
|921.503.878
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,84
|909.843.792
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,29
|639.887.868
|% 0,23
|
|ODAS
|2,77
|366.743.040
|% 1,47
|
|TSKB
|1,99
|150.600.983
|% 0,51
|
|KRDMD
|10,80
|685.526.647
|% 1,22
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0212
|17,0300
|% 1,21
|
|Euro
|17,5230
|17,5414
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,3231
|20,4251
|% 0,19
|
|Frank
|17,5349
|17,6405
|% 0,67
|
|Riyal
|4,5157
|4,5384
|% 1,11
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-5,48
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,23
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|28,00
|
|Tam
|6.571
|6.651
|25,00
|
|Yarım
|3.216
|3.252
|12,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,80
|