***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 14:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041624
BIST
16:122.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,74
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
16:1217,0286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2024
|Açılış
|: 17,0370
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:1217,4779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0589
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
16:12981,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,10
|Açılış
|: 981,88
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:10
|GEREL
|4,62
|44.997.479
|% 10,00
|
|CANTE
|43,14
|40.032.462
|% 7,85
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|GZNMI
|45,10
|28.830.783
|% 7,18
|
|HEKTS
|30,60
|1.164.537.350
|% 6,25
|
|ULUSE
|207,00
|13.769.760
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,04
|3.153.682.341
|% -1,34
|
|EREGL
|26,12
|1.285.461.130
|% 0,62
|
|HEKTS
|30,60
|1.164.537.350
|% 6,25
|
|SISE
|21,28
|1.118.931.371
|% 0,38
|
|SASA
|39,86
|1.101.990.644
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,84
|966.167.761
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,25
|714.778.754
|% -0,70
|
|ODAS
|2,75
|406.886.734
|% 0,73
|
|TSKB
|1,97
|169.974.995
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,72
|750.791.783
|% 0,47
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0125
|17,0217
|% 1,16
|
|Euro
|17,4725
|17,4906
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,2733
|20,3750
|% -0,06
|
|Frank
|17,5192
|17,6247
|% 0,58
|
|Riyal
|4,5145
|4,5372
|% 1,08
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-13,15
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,36
|
|Cumhuriyet
|6.588
|6.688
|49,00
|
|Tam
|6.570
|6.656
|30,00
|
|Yarım
|3.216
|3.255
|15,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-2,54
|