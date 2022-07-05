***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 15:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041625
BIST
14:582.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,40
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
14:5817,0120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1858
|Açılış
|: 17,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0170
En Düşük
16,7799
14:5817,5133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0235
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
14:58983,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,29
|Açılış
|: 983,06
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:58
|GZNMI
|45,82
|25.710.322
|% 8,89
|
|OYAYO
|10,30
|11.913.744
|% 8,31
|
|GEREL
|4,54
|29.507.878
|% 8,10
|
|CANTE
|43,12
|35.879.438
|% 7,80
|
|PEGYO
|2,28
|51.978.449
|% 7,55
|
|ULUSE
|207,00
|12.078.570
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|LIDFA
|9,43
|30.623.520
|% -6,08
|
|THYAO
|46,78
|2.534.252.280
|% -1,89
|
|EREGL
|26,08
|1.071.783.204
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,14
|1.058.542.640
|% 4,65
|
|SASA
|39,94
|963.995.712
|% -1,38
|
|SISE
|21,16
|908.215.078
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,85
|894.117.370
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,27
|619.236.661
|% -0,23
|
|ODAS
|2,78
|351.054.699
|% 1,83
|
|TSKB
|1,99
|129.944.105
|% 0,51
|
|KRDMD
|10,70
|665.861.322
|% 0,28
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0058
|17,0120
|% 1,10
|
|Euro
|17,4952
|17,5133
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,3500
|20,4520
|% 0,32
|
|Frank
|17,5438
|17,6494
|% 0,72
|
|Riyal
|4,5172
|4,5399
|% 1,14
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-9,71
|
|Altın Gr.
|982
|983
|4,87
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.663
|24,00
|
|Tam
|6.567
|6.647
|21,00
|
|Yarım
|3.214
|3.250
|10,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.624
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,75
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,78
|