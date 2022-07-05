***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 15:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041626
BIST
15:102.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,52
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
15:1017,0358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2096
|Açılış
|: 17,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0358
En Düşük
16,7799
15:1017,5428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
15:10984,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,45
|Açılış
|: 984,23
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler15:08
|GZNMI
|45,88
|26.328.845
|% 9,03
|
|OYAYO
|10,30
|12.500.923
|% 8,31
|
|GEREL
|4,52
|30.739.743
|% 7,62
|
|PEGYO
|2,28
|54.019.241
|% 7,55
|
|CANTE
|43,00
|36.337.174
|% 7,50
|
|ULUSE
|207,00
|12.821.079
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,80
|2.588.501.039
|% -1,85
|
|EREGL
|26,14
|1.124.227.972
|% 0,69
|
|HEKTS
|30,28
|1.074.349.497
|% 5,14
|
|SASA
|40,06
|984.225.623
|% -1,09
|
|SISE
|21,16
|926.013.281
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,84
|910.122.365
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,28
|645.778.130
|% 0,00
|
|ODAS
|2,78
|368.113.130
|% 1,83
|
|TSKB
|1,99
|150.648.224
|% 0,51
|
|KRDMD
|10,77
|698.579.266
|% 0,94
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0207
|17,0308
|% 1,22
|
|Euro
|17,5190
|17,5426
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,3214
|20,4233
|% 0,18
|
|Frank
|17,5365
|17,6422
|% 0,68
|
|Riyal
|4,5160
|4,5386
|% 1,11
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-9,71
|
|Altın Gr.
|982
|983
|4,87
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.663
|24,00
|
|Tam
|6.567
|6.647
|21,00
|
|Yarım
|3.214
|3.250
|10,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.624
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,75
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,78
|
Seans Raporu
15:08
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15:23LIDFA
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15:21OYLUM
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15:20XU050
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15:20
UFUK, OYAYO, GZNMI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:20
DIRIT, SANFM, ROYAL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında