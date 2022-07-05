***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 15:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041627
BIST
14:512.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,19
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
14:5117,0176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1914
|Açılış
|: 17,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0176
En Düşük
16,7799
14:5117,5181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0187
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
14:51983,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,93
|Açılış
|: 983,71
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:51
|GZNMI
|45,72
|25.240.893
|% 8,65
|
|OYAYO
|10,33
|11.771.096
|% 8,62
|
|CANTE
|43,02
|35.165.683
|% 7,55
|
|PEGYO
|2,28
|49.964.729
|% 7,55
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|ULUSE
|207,00
|12.008.397
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,78
|2.520.640.991
|% -1,89
|
|EREGL
|26,08
|1.053.009.170
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,18
|1.047.278.079
|% 4,79
|
|SASA
|39,92
|956.121.523
|% -1,43
|
|SISE
|21,12
|898.704.402
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,83
|833.386.244
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|612.102.999
|% -0,47
|
|ODAS
|2,77
|350.438.586
|% 1,47
|
|TSKB
|1,99
|129.788.346
|% 0,51
|
|KRDMD
|10,73
|660.625.906
|% 0,56
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9888
|17,0176
|% 1,14
|
|Euro
|17,4992
|17,5181
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,3480
|20,4500
|% 0,31
|
|Frank
|17,5422
|17,6479
|% 0,71
|
|Riyal
|4,5147
|4,5374
|% 1,09
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-9,31
|
|Altın Gr.
|983
|983
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.663
|24,00
|
|Tam
|6.568
|6.648
|22,00
|
|Yarım
|3.215
|3.250
|10,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.625
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,81
|