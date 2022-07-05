***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 15:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041633
BIST
16:352.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -28,71
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.377
16:3517,0107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1845
|Açılış
|: 17,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:3517,4769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0599
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
16:35981,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,45
|Açılış
|: 981,23
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:33
|GEREL
|4,62
|47.253.813
|% 10,00
|
|GZNMI
|45,60
|29.649.628
|% 8,37
|
|CANTE
|43,16
|43.206.981
|% 7,90
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,46
|1.225.567.414
|% 5,76
|
|ULUSE
|207,00
|13.906.794
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,84
|3.329.900.159
|% -1,76
|
|EREGL
|25,92
|1.330.009.313
|% -0,15
|
|HEKTS
|30,46
|1.225.567.414
|% 5,76
|
|SISE
|21,04
|1.184.974.778
|% -0,75
|
|SASA
|39,78
|1.147.618.110
|% -1,78
|
|EKGYO
|2,82
|1.019.285.493
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,22
|754.202.931
|% -1,40
|
|ODAS
|2,75
|429.153.376
|% 0,73
|
|TSKB
|1,97
|179.643.187
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,63
|774.201.300
|% -0,37
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0024
|17,0088
|% 1,09
|
|Euro
|17,4652
|17,4819
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,2696
|20,3712
|% -0,07
|
|Frank
|17,5225
|17,6280
|% 0,60
|
|Riyal
|4,5216
|4,5442
|% 1,24
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-19,06
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.569
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.215
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,55
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-5,79
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:48HTTBT
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 14.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 123, 455 adet işlem
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16:47BERA
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 14.66 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 359, 524 adet işlem
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16:46OZKGY
Yüzde -5.32 oranında düşüşle 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 471, 069 adet işlem
-
16:46OZKGY
Yüzde -5.32 oranında düşüşle 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 471, 069 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 25 kaybederek (% -0.70 ) 2, 589