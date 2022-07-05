***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 15:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041635
BIST
16:392.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -30,77
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.374
16:3917,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1971
|Açılış
|: 17,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:3917,4859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0509
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
16:39980,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,63
|Açılış
|: 980,41
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:37
|GEREL
|4,62
|47.253.813
|% 10,00
|
|GZNMI
|45,60
|29.649.628
|% 8,37
|
|CANTE
|43,16
|43.206.981
|% 7,90
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,46
|1.225.567.414
|% 5,76
|
|ULUSE
|207,00
|13.906.794
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,84
|3.329.900.159
|% -1,76
|
|EREGL
|25,92
|1.330.009.313
|% -0,15
|
|HEKTS
|30,46
|1.225.567.414
|% 5,76
|
|SISE
|21,04
|1.184.974.778
|% -0,75
|
|SASA
|39,78
|1.147.618.110
|% -1,78
|
|EKGYO
|2,82
|1.019.285.493
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,22
|754.202.931
|% -1,40
|
|ODAS
|2,75
|429.153.376
|% 0,73
|
|TSKB
|1,97
|179.643.187
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,63
|774.201.300
|% -0,37
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0058
|17,0164
|% 1,13
|
|Euro
|17,4717
|17,4909
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,2696
|20,3712
|% -0,07
|
|Frank
|17,5225
|17,6280
|% 0,60
|
|Riyal
|4,5216
|4,5442
|% 1,24
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-19,06
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.569
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.215
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,55
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-5,79
|