***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 15:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041638
BIST
15:352.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,79
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
15:3517,0471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2209
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0515
En Düşük
16,7799
15:3517,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 17,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
15:35987,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,82
|Açılış
|: 987,59
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler15:35
|GZNMI
|45,88
|27.849.279
|% 9,03
|
|CANTE
|43,14
|38.196.753
|% 7,85
|
|OYAYO
|10,22
|12.764.551
|% 7,47
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|GEREL
|4,50
|32.563.745
|% 7,14
|
|ULUSE
|207,00
|13.089.765
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|SANFM
|14,86
|6.173.314
|% -6,20
|
|THYAO
|47,34
|2.822.131.687
|% -0,71
|
|EREGL
|26,18
|1.177.061.530
|% 0,85
|
|HEKTS
|30,22
|1.092.555.653
|% 4,93
|
|SASA
|40,00
|1.010.170.606
|% -1,23
|
|SISE
|21,26
|984.439.809
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,84
|923.781.585
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,28
|663.717.655
|% 0,00
|
|ODAS
|2,77
|380.999.327
|% 1,47
|
|TSKB
|1,98
|150.791.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,72
|721.697.498
|% 0,47
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0333
|17,0471
|% 1,31
|
|Euro
|17,5334
|17,5514
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,3260
|20,4279
|% 0,20
|
|Frank
|17,5584
|17,6642
|% 0,80
|
|Riyal
|4,5221
|4,5447
|% 1,25
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-6,85
|
|Altın Gr.
|986
|986
|8,02
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.675
|36,00
|
|Tam
|6.587
|6.667
|41,00
|
|Yarım
|3.224
|3.260
|20,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.629
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,31
|