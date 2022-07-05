***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 15:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041639
BIST
15:212.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -6,69
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
15:2117,0372
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2110
|Açılış
|: 17,0380
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0375
En Düşük
16,7799
15:2117,5319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
15:21986,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,96
|Açılış
|: 986,73
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
987,84
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler15:21
|GZNMI
|45,84
|26.868.820
|% 8,94
|
|OYAYO
|10,29
|12.532.943
|% 8,20
|
|CANTE
|43,16
|36.500.621
|% 7,90
|
|GEREL
|4,52
|31.278.510
|% 7,62
|
|PEGYO
|2,28
|54.175.031
|% 7,55
|
|ULUSE
|207,00
|12.956.457
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|SANFM
|14,87
|6.026.332
|% -6,14
|
|THYAO
|46,88
|2.631.505.538
|% -1,68
|
|EREGL
|26,06
|1.138.891.757
|% 0,39
|
|HEKTS
|30,20
|1.078.595.254
|% 4,86
|
|SASA
|39,98
|989.452.564
|% -1,28
|
|SISE
|21,16
|938.708.333
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,84
|922.247.736
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,27
|654.751.132
|% -0,23
|
|ODAS
|2,77
|373.119.198
|% 1,47
|
|TSKB
|1,98
|150.685.161
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,74
|707.577.827
|% 0,66
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0260
|17,0372
|% 1,25
|
|Euro
|17,5144
|17,5319
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,3228
|20,4247
|% 0,19
|
|Frank
|17,5452
|17,6509
|% 0,73
|
|Riyal
|4,5170
|4,5397
|% 1,14
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-5,48
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,23
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|28,00
|
|Tam
|6.571
|6.651
|25,00
|
|Yarım
|3.216
|3.252
|12,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,80
|