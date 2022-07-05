***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2022 15:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041640
BIST
15:542.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,46
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
15:5417,0033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1771
|Açılış
|: 17,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
15:5417,4872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0496
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
15:54986,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,51
|Açılış
|: 986,28
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler15:52
|GZNMI
|45,76
|28.309.051
|% 8,75
|
|GEREL
|4,53
|37.286.823
|% 7,86
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|CANTE
|42,90
|39.192.699
|% 7,25
|
|OYAYO
|10,09
|13.225.399
|% 6,10
|
|ULUSE
|207,00
|13.523.844
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,78
|2.989.798.890
|% -1,89
|
|EREGL
|25,98
|1.228.959.355
|% 0,08
|
|HEKTS
|30,08
|1.105.977.853
|% 4,44
|
|SASA
|39,66
|1.072.083.154
|% -2,07
|
|SISE
|21,10
|1.036.912.420
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,83
|947.168.687
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,24
|686.212.584
|% -0,93
|
|ODAS
|2,73
|399.251.543
|% 0,00
|
|TSKB
|1,97
|168.148.336
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,64
|736.953.484
|% -0,28
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9911
|17,0020
|% 1,04
|
|Euro
|17,4912
|17,5129
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,3322
|20,4342
|% 0,24
|
|Frank
|17,5544
|17,6602
|% 0,78
|
|Riyal
|4,5277
|4,5504
|% 1,38
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-8,99
|
|Altın Gr.
|986
|986
|8,08
|
|Cumhuriyet
|6.595
|6.695
|56,00
|
|Tam
|6.588
|6.671
|45,00
|
|Yarım
|3.224
|3.262
|22,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.630
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,70
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,85
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,59
|
Seans Raporu
15:52
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