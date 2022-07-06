***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 12:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
portfoy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042089
BIST
13:022.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 16,13
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
13:0217,2391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2656
|Açılış
|: 17,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2391
En Düşük
16,9505
13:0217,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1553
|Açılış
|: 17,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
13:02976,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 13,94
|Açılış
|: 976,77
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler13:00
|POLHO
|4,52
|64.545.523
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.209.995
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|124.983.343
|% 9,92
|
|SANEL
|8,33
|764.380
|% 9,89
|
|BRKO
|1,59
|524.857
|% 9,66
|
|AKGRT
|2,53
|23.255.420
|% -7,66
|
|ULUSE
|192,00
|7.443.569
|% -7,25
|
|KZBGY
|85,30
|1.350.318
|% -4,69
|
|BMSCH
|9,95
|21.356.051
|% -4,42
|
|MZHLD
|78,00
|9.744.703
|% -4,24
|
|THYAO
|47,48
|2.698.947.579
|% 1,02
|
|HEKTS
|31,38
|776.969.727
|% 2,75
|
|EREGL
|26,34
|745.882.937
|% 1,00
|
|SISE
|20,86
|731.471.044
|% -0,67
|
|TUPRS
|244,80
|712.736.106
|% -4,08
|
|EKGYO
|2,76
|578.315.402
|% -1,08
|
|TSKB
|2,01
|161.332.553
|% 3,61
|
|YKBNK
|4,21
|267.177.460
|% 0,96
|
|THYAO
|47,48
|2.698.947.579
|% 1,02
|
|ODAS
|2,78
|151.431.939
|% 0,00
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2233
|17,2352
|% 1,54
|
|Euro
|17,6035
|17,6162
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,5000
|20,6028
|% 1,35
|
|Frank
|17,6788
|17,7853
|% 1,33
|
|Riyal
|4,5745
|4,5974
|% 1,51
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|0,56
|
|Altın Gr.
|978
|978
|15,57
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.661
|74,00
|
|Tam
|6.556
|6.641
|39,00
|
|Yarım
|3.209
|3.247
|19,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,60
|