Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.07.2022 12:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

portfoy dağılım raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042091


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:332.383
Değişim :  0,50% |  11,85
Açılış :  2.389  
Önceki Kapanış :  2.371  
En Yüksek
2.405 En Düşük
2.370
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLHO 4,52 64.867.221 % 9,98  
IZINV 17,10 4.471.711 % 9,97  
MZHLD 89,55 27.825.387 % 9,94  
GSDHO 3,88 126.546.354 % 9,92  
SANEL 8,30 898.865 % 9,50  
daha fazla
14:31 Alış Satış %  
Dolar 17,2210 17,2343 % 1,54  
Euro 17,5584 17,5841 % 0,67  
Sterlin 20,4744 20,5770 % 1,22  
Frank 17,6784 17,7849 % 1,32  
Riyal 4,5797 4,6027 % 1,63  
daha fazla
14:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 -1,53  
Altın Gr. 977 977 14,31  
Cumhuriyet 6.557 6.656 69,00  
Tam 6.554 6.646 44,00  
Yarım 3.208 3.250 22,00  
Çeyrek 1.607 1.624 10,00  
Gümüş.Ons 19,23 19,26 0,02  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 0,16  
B. Petrol 104 104 1,45  
Seans Raporu 14:31
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru