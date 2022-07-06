***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 12:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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portfoy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042091
BIST
14:332.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,85
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
14:3317,2477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2742
|Açılış
|: 17,3130
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
14:3317,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1056
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
14:33976,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,71
|Açılış
|: 976,46
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler14:31
|POLHO
|4,52
|64.867.221
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.471.711
|% 9,97
|
|MZHLD
|89,55
|27.825.387
|% 9,94
|
|GSDHO
|3,88
|126.546.354
|% 9,92
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|ULUSE
|187,00
|9.230.714
|% -9,66
|
|AVHOL
|7,16
|14.187.642
|% -8,44
|
|AKGRT
|2,54
|27.487.981
|% -7,30
|
|KZBGY
|85,10
|1.651.485
|% -4,92
|
|KRGYO
|7,37
|39.717.003
|% -4,90
|
|THYAO
|47,34
|3.126.776.936
|% 0,72
|
|EREGL
|26,58
|1.206.915.324
|% 1,92
|
|SISE
|20,90
|976.848.953
|% -0,48
|
|HEKTS
|31,28
|851.191.668
|% 2,42
|
|TUPRS
|244,10
|842.403.603
|% -4,35
|
|EKGYO
|2,76
|621.077.059
|% -1,08
|
|TSKB
|2,02
|178.701.553
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,22
|315.618.254
|% 1,20
|
|ODAS
|2,80
|187.573.140
|% 0,72
|
|THYAO
|47,34
|3.126.776.936
|% 0,72
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2210
|17,2343
|% 1,54
|
|Euro
|17,5584
|17,5841
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,4744
|20,5770
|% 1,22
|
|Frank
|17,6784
|17,7849
|% 1,32
|
|Riyal
|4,5797
|4,6027
|% 1,63
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-1,53
|
|Altın Gr.
|977
|977
|14,31
|
|Cumhuriyet
|6.557
|6.656
|69,00
|
|Tam
|6.554
|6.646
|44,00
|
|Yarım
|3.208
|3.250
|22,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.624
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,45
|
Seans Raporu
14:31
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14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 48 artarak (% 0.29 ) 2, 576
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14:46XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 17, 244.00 milyon TL de
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14:46OYLUM
Yüzde 8.27 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 217, 183 adet işlem
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14:45DERIM
Yüzde 5.82 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 031, 715 adet işlem
-
14:44SANEL
Yüzde 9.50 oranında artışla 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 037 adet işlem