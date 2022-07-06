***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 12:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
portfoy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042094
BIST
14:322.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,98
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
14:3217,2480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2745
|Açılış
|: 17,3130
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
14:3217,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1156
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
14:32976,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,62
|Açılış
|: 976,46
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler14:32
|POLHO
|4,52
|64.871.967
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.471.711
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|126.546.354
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,40
|31.565.850
|% 9,76
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|ULUSE
|186,80
|9.282.689
|% -9,76
|
|AVHOL
|7,16
|14.754.589
|% -8,44
|
|AKGRT
|2,55
|27.623.375
|% -6,93
|
|KZBGY
|85,10
|1.651.485
|% -4,92
|
|KRGYO
|7,40
|41.245.218
|% -4,52
|
|THYAO
|47,24
|3.140.774.165
|% 0,51
|
|EREGL
|26,56
|1.243.897.159
|% 1,84
|
|SISE
|20,88
|980.416.524
|% -0,57
|
|TUPRS
|244,30
|855.278.793
|% -4,27
|
|HEKTS
|31,22
|852.708.533
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,76
|621.743.393
|% -1,08
|
|TSKB
|2,02
|178.848.619
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,22
|316.749.307
|% 1,20
|
|ODAS
|2,79
|188.376.136
|% 0,36
|
|THYAO
|47,24
|3.140.774.165
|% 0,51
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2096
|17,2480
|% 1,62
|
|Euro
|17,5550
|17,5831
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,4765
|20,5792
|% 1,23
|
|Frank
|17,6810
|17,7875
|% 1,34
|
|Riyal
|4,5830
|4,6060
|% 1,70
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-3,64
|
|Altın Gr.
|977
|977
|14,44
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.657
|70,00
|
|Tam
|6.555
|6.647
|45,00
|
|Yarım
|3.209
|3.250
|22,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.625
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,42
|
Seans Raporu
14:32
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14:47KFEIN
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14:45DERIM
Yüzde 5.82 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 031, 715 adet işlem