***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 12:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
portfoy dagılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042095
BIST
12:572.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,10
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
12:5717,2388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2653
|Açılış
|: 17,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2388
En Düşük
16,9505
12:5717,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1451
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
12:57977,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 14,42
|Açılış
|: 977,26
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler12:57
|POLHO
|4,52
|64.452.479
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.209.995
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|118.845.036
|% 9,92
|
|SANEL
|8,33
|267.243
|% 9,89
|
|BRKO
|1,59
|524.857
|% 9,66
|
|ULUSE
|189,90
|7.286.548
|% -8,26
|
|AKGRT
|2,52
|22.365.177
|% -8,03
|
|KZBGY
|85,00
|1.349.124
|% -5,03
|
|TUPRS
|243,60
|698.010.121
|% -4,55
|
|BMSCH
|9,94
|21.176.371
|% -4,51
|
|THYAO
|47,28
|2.610.535.564
|% 0,60
|
|HEKTS
|31,36
|747.959.091
|% 2,69
|
|SISE
|20,78
|711.103.576
|% -1,05
|
|TUPRS
|243,60
|698.010.121
|% -4,55
|
|EREGL
|26,00
|639.546.045
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,74
|566.276.121
|% -1,79
|
|TSKB
|2,02
|157.612.216
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,17
|254.356.771
|% 0,00
|
|THYAO
|47,28
|2.610.535.564
|% 0,60
|
|ODAS
|2,77
|149.201.890
|% -0,36
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2237
|17,2388
|% 1,56
|
|Euro
|17,5968
|17,6126
|% 0,83
|
|Sterlin
|20,5047
|20,6075
|% 1,37
|
|Frank
|17,6731
|17,7796
|% 1,29
|
|Riyal
|4,5734
|4,5963
|% 1,49
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-1,71
|
|Altın Gr.
|977
|977
|14,48
|
|Cumhuriyet
|6.554
|6.653
|66,00
|
|Tam
|6.553
|6.635
|33,00
|
|Yarım
|3.207
|3.244
|16,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.622
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,29
|