***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 15:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042158
BIST
16:062.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,01
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:0617,2304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2569
|Açılış
|: 17,3130
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:0617,5672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0997
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:06979,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 16,83
|Açılış
|: 979,66
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:06
|POLHO
|4,52
|65.148.600
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.529.817
|% 9,97
|
|KONYA
|990,30
|38.065.083
|% 9,84
|
|GSDHO
|3,87
|196.241.892
|% 9,63
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|ULUSE
|186,30
|9.876.416
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,10
|22.040.532
|% -9,21
|
|AKGRT
|2,55
|29.476.544
|% -6,93
|
|KLKIM
|21,72
|40.669.339
|% -5,32
|
|KZBGY
|85,25
|2.877.598
|% -4,75
|
|THYAO
|47,52
|3.686.116.800
|% 1,11
|
|EREGL
|26,46
|1.584.029.204
|% 1,46
|
|SISE
|20,96
|1.203.287.120
|% -0,19
|
|TUPRS
|245,60
|956.610.726
|% -3,76
|
|HEKTS
|30,80
|941.009.804
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,75
|667.065.297
|% -1,43
|
|TSKB
|2,04
|206.785.941
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,21
|378.008.245
|% 0,96
|
|THYAO
|47,52
|3.686.116.800
|% 1,11
|
|ODAS
|2,78
|214.840.591
|% 0,00
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2211
|17,2304
|% 1,51
|
|Euro
|17,5522
|17,5672
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,4608
|20,5634
|% 1,16
|
|Frank
|17,6839
|17,7904
|% 1,36
|
|Riyal
|4,5777
|4,6007
|% 1,59
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|0,67
|
|Altın Gr.
|978
|978
|15,23
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|80,00
|
|Tam
|6.566
|6.657
|55,00
|
|Yarım
|3.214
|3.255
|27,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.627
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,43
|
Seans Raporu
16:06
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.56 ) 2, 116
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16:21
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