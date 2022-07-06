***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 15:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042160
BIST
16:482.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,69
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:4817,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2607
|Açılış
|: 17,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:4817,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0759
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:48975,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 12,86
|Açılış
|: 975,69
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KONYA
|991,70
|56.494.773
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.508.120
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.263
|% 9,97
|
|YEOTK
|64,70
|75.118.355
|% 9,94
|
|OYLUM
|2,79
|32.806.968
|% 9,84
|
|ULUSE
|186,30
|10.026.574
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,08
|24.650.614
|% -9,46
|
|AKGRT
|2,55
|30.417.892
|% -6,93
|
|KZBGY
|85,10
|3.003.194
|% -4,92
|
|TUPRS
|243,30
|1.031.062.379
|% -4,66
|
|THYAO
|47,66
|4.275.162.876
|% 1,40
|
|EREGL
|26,44
|1.728.448.591
|% 1,38
|
|SISE
|20,96
|1.384.116.356
|% -0,19
|
|TUPRS
|243,30
|1.031.062.379
|% -4,66
|
|HEKTS
|30,50
|1.003.035.386
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,75
|763.846.469
|% -1,43
|
|TSKB
|2,04
|248.420.510
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,17
|466.373.686
|% 0,00
|
|THYAO
|47,66
|4.275.162.876
|% 1,40
|
|ODAS
|2,77
|228.658.434
|% -0,36
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2230
|17,2342
|% 1,54
|
|Euro
|17,5325
|17,5434
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,4945
|20,5973
|% 1,32
|
|Frank
|17,6880
|17,7946
|% 1,38
|
|Riyal
|4,5775
|4,6005
|% 1,58
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-8,22
|
|Altın Gr.
|976
|976
|12,86
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.668
|81,00
|
|Tam
|6.555
|6.649
|47,00
|
|Yarım
|3.209
|3.251
|23,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.625
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,19
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,89
|