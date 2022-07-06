***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 15:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042161
BIST
16:152.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,16
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:1517,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2590
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:1517,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1047
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:15977,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 15,08
|Açılış
|: 977,91
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:13
|POLHO
|4,52
|65.169.120
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.229
|% 9,97
|
|YEOTK
|64,55
|60.819.644
|% 9,69
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|KONYA
|986,40
|38.732.576
|% 9,41
|
|ULUSE
|186,30
|9.928.394
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,08
|22.543.195
|% -9,46
|
|AKGRT
|2,55
|29.776.833
|% -6,93
|
|KZBGY
|85,25
|2.919.797
|% -4,75
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|47,64
|3.721.670.205
|% 1,36
|
|EREGL
|26,48
|1.610.938.958
|% 1,53
|
|SISE
|20,98
|1.224.205.907
|% -0,10
|
|TUPRS
|245,70
|964.114.847
|% -3,72
|
|HEKTS
|30,76
|945.288.142
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,76
|680.252.786
|% -1,08
|
|TSKB
|2,04
|213.937.218
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,20
|382.317.037
|% 0,72
|
|ODAS
|2,78
|218.566.973
|% 0,00
|
|THYAO
|47,64
|3.721.670.205
|% 1,36
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2213
|17,2321
|% 1,52
|
|Euro
|17,5606
|17,5768
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,4656
|20,5682
|% 1,18
|
|Frank
|17,6790
|17,7855
|% 1,33
|
|Riyal
|4,5750
|4,5979
|% 1,53
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-0,42
|
|Altın Gr.
|977
|978
|14,84
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|80,00
|
|Tam
|6.564
|6.654
|52,00
|
|Yarım
|3.213
|3.254
|26,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.626
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,01
|