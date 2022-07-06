***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 15:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042162
BIST
16:062.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,01
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:0617,2304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2569
|Açılış
|: 17,3130
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
16:0617,5672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0997
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:06979,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 16,53
|Açılış
|: 979,66
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:04
|KONYA
|991,70
|35.580.946
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.148.600
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.529.817
|% 9,97
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|GSDHO
|3,86
|195.457.083
|% 9,35
|
|ULUSE
|186,30
|9.868.219
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,08
|21.904.263
|% -9,46
|
|AKGRT
|2,54
|29.426.224
|% -7,30
|
|KLKIM
|21,80
|37.795.130
|% -4,97
|
|KZBGY
|85,20
|2.864.555
|% -4,80
|
|THYAO
|47,66
|3.645.910.786
|% 1,40
|
|EREGL
|26,58
|1.559.146.032
|% 1,92
|
|SISE
|20,98
|1.195.635.814
|% -0,10
|
|TUPRS
|246,00
|954.287.933
|% -3,61
|
|HEKTS
|30,74
|937.608.415
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,76
|661.415.446
|% -1,08
|
|TSKB
|2,03
|206.402.131
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,22
|376.429.933
|% 1,20
|
|ODAS
|2,78
|214.640.583
|% 0,00
|
|THYAO
|47,66
|3.645.910.786
|% 1,40
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2207
|17,2268
|% 1,49
|
|Euro
|17,5540
|17,5682
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,4404
|20,5429
|% 1,05
|
|Frank
|17,6687
|17,7751
|% 1,27
|
|Riyal
|4,5761
|4,5991
|% 1,55
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|0,44
|
|Altın Gr.
|976
|976
|13,27
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|71,00
|
|Tam
|6.555
|6.645
|43,00
|
|Yarım
|3.208
|3.249
|21,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.624
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,73
|
Seans Raporu
16:04
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16:18OYLUM
Yüzde 8.66 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 895, 343 adet işlem
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16:17RTALB
Yüzde 5.41 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 702, 920 adet işlem
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16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 74 artarak (% 0.57 ) 2, 584
-
16:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, TSKB
-
16:16XU100
Endeks 2, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 582.00 milyon TL de