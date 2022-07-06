***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 15:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042167
BIST
17:022.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 21,00
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:0217,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2669
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:0217,5410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0735
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:02972,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,53
|Açılış
|: 972,37
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KONYA
|991,70
|56.942.030
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.521.147
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.263
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|75.324.736
|% 9,96
|
|OYLUM
|2,79
|34.011.310
|% 9,84
|
|ULUSE
|186,30
|10.028.065
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,08
|24.742.379
|% -9,46
|
|AKGRT
|2,57
|31.391.456
|% -6,20
|
|KZBGY
|85,25
|3.119.716
|% -4,75
|
|KLKIM
|21,90
|55.298.887
|% -4,53
|
|THYAO
|47,82
|4.375.481.296
|% 1,74
|
|EREGL
|26,46
|1.746.951.256
|% 1,46
|
|SISE
|21,00
|1.404.409.568
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,50
|1.059.375.961
|% -4,19
|
|HEKTS
|30,48
|1.026.727.505
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,75
|764.751.491
|% -1,43
|
|TSKB
|2,04
|263.629.174
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,19
|500.818.623
|% 0,48
|
|THYAO
|47,82
|4.375.481.296
|% 1,74
|
|ODAS
|2,79
|234.499.259
|% 0,36
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2279
|17,2394
|% 1,57
|
|Euro
|17,5251
|17,5399
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,4617
|20,5643
|% 1,16
|
|Frank
|17,6680
|17,7744
|% 1,26
|
|Riyal
|4,5763
|4,5992
|% 1,55
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-8,22
|
|Altın Gr.
|976
|976
|12,86
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.668
|81,00
|
|Tam
|6.555
|6.649
|47,00
|
|Yarım
|3.209
|3.251
|23,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.625
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,19
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,89
|