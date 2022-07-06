***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 16:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042169
BIST
17:292.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 36,43
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.408
En Düşük
2.370
17:2917,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2139
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:2917,5149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0474
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:29972,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,66
|Açılış
|: 972,49
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KONYA
|991,70
|57.434.905
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.323.370
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.682
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.565.727
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|81.888.092
|% 9,96
|
|ULUSE
|186,30
|10.185.488
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,16
|26.034.799
|% -8,44
|
|GESAN
|45,98
|261.939.681
|% -5,20
|
|AKGRT
|2,62
|36.808.445
|% -4,38
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|THYAO
|48,60
|4.959.852.371
|% 3,40
|
|EREGL
|26,68
|1.847.056.243
|% 2,30
|
|SISE
|21,10
|1.508.941.646
|% 0,48
|
|TUPRS
|247,20
|1.128.781.951
|% -3,13
|
|HEKTS
|30,56
|1.059.365.973
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,76
|807.264.562
|% -1,08
|
|TSKB
|2,04
|271.503.553
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,19
|558.919.478
|% 0,48
|
|THYAO
|48,60
|4.959.852.371
|% 3,40
|
|ODAS
|2,78
|245.794.116
|% 0,00
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1588
|17,2100
|% 1,39
|
|Euro
|17,4570
|17,5285
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,4620
|20,5647
|% 1,16
|
|Frank
|17,6449
|17,7512
|% 1,13
|
|Riyal
|4,5778
|4,6008
|% 1,59
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-10,84
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,12
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.537
|6.632
|30,00
|
|Yarım
|3.199
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,06
|
Seans Raporu
17:27
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17:41XU100
Endeks 2, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 26, 078.00 milyon TL de
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17:41ULKER
Yüzde 4.48 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 435 adet işlem
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17:40AKSGY
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 638, 308 adet işlem
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17:37KFEIN
Yüzde 9.33 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 322, 063 adet işlem
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17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TUPRS, KOZAA