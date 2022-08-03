***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 13:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051409
BIST
15:092.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 27,77
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
15:0917,9641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
15:0918,3131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
15:091.019,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.019,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler15:09
|YEOTK
|21,92
|128.116.773
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|52.834.535
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|222.842.294
|% 9,96
|
|TURGG
|242,20
|23.497.953
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,57
|8.947.548
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|51,95
|101.378.899
|% -9,57
|
|ISGYO
|18,69
|254.344.836
|% -9,36
|
|ODAS
|4,17
|676.798.120
|% 4,25
|
|EKGYO
|3,10
|394.057.175
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,79
|339.924.368
|% 9,84
|
|PGSUS
|173,40
|330.451.302
|% 1,17
|
|AGHOL
|79,20
|304.131.206
|% 6,10
|
|ODAS
|4,17
|676.798.120
|% 4,25
|
|EKGYO
|3,10
|394.057.175
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,79
|339.924.368
|% 9,84
|
|ALBRK
|1,48
|151.720.902
|% 6,47
|
|ADESE
|0,84
|72.160.426
|% -2,33
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9568
|17,9641
|% 0,10
|
|Euro
|18,2976
|18,3131
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,8284
|21,9378
|% 0,37
|
|Frank
|18,6557
|18,7681
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% 0,08
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|5,05
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|-41,00
|
|Tam
|6.826
|6.878
|22,00
|
|Yarım
|3.326
|3.363
|11,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,70
|
Seans Raporu
15:09
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15:21
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15:21XU100
Endeks 2, 675 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 24, 553.00 milyon TL de