***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 13:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051411
BIST
15:092.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 27,77
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
15:0917,9641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
15:0918,3131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
15:091.019,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.019,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler15:07
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|ASUZU
|352,40
|202.837.554
|% 9,95
|
|AKENR
|1,90
|95.799.898
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,29
|268.451.553
|% 9,57
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|ISGYO
|18,64
|255.851.199
|% -9,60
|
|GRNYO
|3,50
|5.523.411
|% -5,41
|
|ARMDA
|144,00
|4.695.168
|% -4,13
|
|IHGZT
|0,73
|8.618.407
|% -3,95
|
|THYAO
|54,15
|4.785.941.296
|% 3,44
|
|SISE
|23,34
|2.302.253.513
|% 2,10
|
|SASA
|48,90
|1.030.374.213
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,92
|766.035.474
|% 2,29
|
|ASELS
|23,16
|757.533.109
|% 1,94
|
|TSKB
|2,78
|656.496.718
|% 6,51
|
|ODAS
|4,17
|677.321.942
|% 4,25
|
|YKBNK
|4,92
|766.035.474
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,10
|412.658.746
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,79
|340.160.332
|% 9,84
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9535
|17,9675
|% 0,12
|
|Euro
|18,3071
|18,3196
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,8284
|21,9378
|% 0,37
|
|Frank
|18,6557
|18,7681
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% 0,08
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|4,24
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,34
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|-41,00
|
|Tam
|6.826
|6.878
|22,00
|
|Yarım
|3.326
|3.362
|10,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,89
|
Seans Raporu
15:07
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