***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 13:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051416
BIST
15:092.676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 27,91
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
15:0917,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
15:0918,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0671
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
15:091.019,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.019,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler15:09
|YEOTK
|21,92
|128.117.058
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.063.023
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|203.298.202
|% 9,98
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|TURGG
|242,20
|23.564.074
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,57
|8.961.094
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|ISGYO
|18,65
|257.525.418
|% -9,55
|
|KZBGY
|52,05
|101.800.392
|% -9,40
|
|THYAO
|54,25
|4.794.652.551
|% 3,63
|
|SISE
|23,36
|2.311.042.115
|% 2,19
|
|SASA
|48,88
|1.032.425.890
|% 1,28
|
|YKBNK
|4,91
|773.739.310
|% 2,08
|
|ASELS
|23,14
|760.855.098
|% 1,85
|
|TSKB
|2,79
|660.353.077
|% 6,90
|
|ODAS
|4,17
|677.557.413
|% 4,25
|
|YKBNK
|4,91
|773.739.310
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,10
|412.842.062
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,78
|343.143.985
|% 9,45
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9568
|17,9641
|% 0,10
|
|Euro
|18,2976
|18,3131
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,8216
|21,9310
|% 0,34
|
|Frank
|18,6463
|18,7586
|% -0,08
|
|Riyal
|4,7632
|4,7871
|% 0,08
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|-41,00
|
|Tam
|6.827
|6.878
|22,00
|
|Yarım
|3.327
|3.363
|11,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,79
|
Seans Raporu
15:09
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15:24ADEL
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15:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, ODAS, YKBNK
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15:21XU100
Endeks 2, 675 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 24, 553.00 milyon TL de