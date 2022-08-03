***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 13:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051417
BIST
13:342.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 22,54
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
13:3417,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
13:3418,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0578
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3205
En Düşük
18,2181
13:341.017,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.017,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler13:32
|YEOTK
|21,92
|127.402.488
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|51.550.069
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|419.975
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|818.961
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|221.653.957
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,57
|8.123.993
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.015.008
|% -9,79
|
|TURGG
|244,90
|17.581.220
|% -8,99
|
|KZBGY
|52,90
|70.960.003
|% -7,92
|
|ISGYO
|19,16
|126.747.848
|% -7,08
|
|THYAO
|54,00
|4.211.753.022
|% 3,15
|
|SISE
|23,28
|2.065.888.719
|% 1,84
|
|SASA
|49,00
|900.450.597
|% 1,53
|
|ASELS
|23,08
|672.211.148
|% 1,58
|
|TSKB
|2,78
|622.098.658
|% 6,51
|
|TSKB
|2,78
|622.098.658
|% 6,51
|
|ODAS
|4,15
|518.863.141
|% 3,75
|
|EKGYO
|3,10
|369.986.412
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,29
|266.561.080
|% 9,57
|
|AKFGY
|2,76
|312.779.920
|% 8,66
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9536
|17,9611
|% 0,09
|
|Euro
|18,2977
|18,3111
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,8089
|21,9182
|% 0,28
|
|Frank
|18,6246
|18,7368
|% -0,19
|
|Riyal
|4,7607
|4,7845
|% 0,02
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,18
|
|Cumhuriyet
|6.800
|6.902
|-39,00
|
|Tam
|6.827
|6.878
|22,00
|
|Yarım
|3.327
|3.363
|11,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,89
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,81
|