***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 13:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051418
BIST
16:332.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 23,91
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:3317,9573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:3318,2737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:331.021,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.021,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:33
|YEOTK
|21,92
|128.276.811
|% 10,01
|
|GLBMD
|9,35
|16.739.122
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|53.225.731
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|218.227.838
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.503.325
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|297.644.056
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.387.968
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,45
|121.465.569
|% -8,70
|
|THYAO
|54,00
|5.390.242.419
|% 3,15
|
|SISE
|23,28
|2.442.153.070
|% 1,84
|
|SASA
|48,86
|1.121.781.881
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,91
|976.674.005
|% 2,08
|
|TSKB
|2,74
|855.472.147
|% 4,98
|
|TSKB
|2,74
|855.472.147
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,91
|976.674.005
|% 2,08
|
|ODAS
|4,13
|783.785.145
|% 3,25
|
|AKFGY
|2,79
|411.775.977
|% 9,84
|
|EKGYO
|3,09
|445.027.886
|% 0,32
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9468
|17,9573
|% 0,07
|
|Euro
|18,2598
|18,2737
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,7745
|21,8837
|% 0,12
|
|Frank
|18,6198
|18,7320
|% -0,22
|
|Riyal
|4,7637
|4,7875
|% 0,09
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,77
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|6,59
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-25,00
|
|Tam
|6.846
|6.898
|42,00
|
|Yarım
|3.336
|3.372
|20,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,05
|