***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 13:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051419
BIST
14:142.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 24,96
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
14:1417,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
14:1418,3357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0863
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3357
En Düşük
18,2181
14:141.018,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.018,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler14:14
|YEOTK
|21,92
|127.751.761
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|51.827.550
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|222.103.092
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,57
|8.568.343
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|TURGG
|243,00
|21.466.053
|% -9,70
|
|ISGYO
|18,77
|160.365.226
|% -8,97
|
|KZBGY
|53,15
|79.609.860
|% -7,48
|
|THYAO
|54,10
|4.542.928.075
|% 3,34
|
|SISE
|23,36
|2.162.051.584
|% 2,19
|
|SASA
|48,92
|949.612.269
|% 1,37
|
|ASELS
|23,10
|700.061.579
|% 1,67
|
|TSKB
|2,77
|638.916.921
|% 6,13
|
|TSKB
|2,77
|638.916.921
|% 6,13
|
|ODAS
|4,15
|559.453.872
|% 3,75
|
|EKGYO
|3,11
|389.325.920
|% 0,97
|
|AKFGY
|2,77
|329.796.691
|% 9,06
|
|ZOREN
|2,29
|267.920.765
|% 9,57
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9586
|17,9647
|% 0,11
|
|Euro
|18,3251
|18,3357
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,8287
|21,9382
|% 0,37
|
|Frank
|18,6719
|18,7844
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7643
|4,7882
|% 0,10
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|4,05
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|-50,00
|
|Tam
|6.826
|6.877
|21,00
|
|Yarım
|3.326
|3.362
|10,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|20,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-1,02
|