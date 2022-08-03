***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 14:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051422
BIST
15:362.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 27,67
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
15:3617,9658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
15:3618,3059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0565
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
15:361.022,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,81
|Açılış
|: 1.022,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.023,51
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler15:36
|YEOTK
|21,92
|128.141.214
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.104.270
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|210.314.091
|% 9,98
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|TURGG
|242,20
|23.696.557
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|293.242.627
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.053.229
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|51,90
|104.523.394
|% -9,66
|
|THYAO
|54,25
|5.072.744.136
|% 3,63
|
|SISE
|23,32
|2.353.087.160
|% 2,01
|
|SASA
|48,84
|1.050.184.819
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,91
|851.169.429
|% 2,08
|
|ASELS
|23,14
|776.378.196
|% 1,85
|
|TSKB
|2,79
|711.684.777
|% 6,90
|
|YKBNK
|4,91
|851.169.429
|% 2,08
|
|ODAS
|4,16
|694.491.771
|% 4,00
|
|EKGYO
|3,10
|431.880.135
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,77
|356.042.626
|% 9,06
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9625
|17,9658
|% 0,11
|
|Euro
|18,2923
|18,3059
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,8147
|21,9241
|% 0,31
|
|Frank
|18,6528
|18,7651
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,09
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|9,78
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|4,93
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-44,00
|
|Tam
|6.836
|6.887
|31,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,13
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,32
|