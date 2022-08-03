***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 14:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051423
BIST
16:002.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 26,14
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:0017,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:0018,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0429
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:001.023,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.023,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,09
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler15:59
|YEOTK
|21,92
|128.182.555
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.137.617
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.707.846
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|216.398.716
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|23.896.372
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|296.573.052
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|108.360.652
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|9.198.866
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|THYAO
|54,15
|5.216.142.102
|% 3,44
|
|SISE
|23,32
|2.368.660.446
|% 2,01
|
|SASA
|48,82
|1.064.667.389
|% 1,16
|
|YKBNK
|4,91
|916.701.051
|% 2,08
|
|ASELS
|23,14
|787.574.013
|% 1,85
|
|TSKB
|2,78
|715.924.825
|% 6,51
|
|YKBNK
|4,91
|916.701.051
|% 2,08
|
|ODAS
|4,12
|754.062.148
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,10
|436.559.311
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,78
|358.933.567
|% 9,45
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9554
|17,9793
|% 0,19
|
|Euro
|18,2926
|18,3034
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,8109
|21,9202
|% 0,29
|
|Frank
|18,6482
|18,7605
|% -0,07
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,11
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|11,42
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|7,63
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-19,00
|
|Tam
|6.853
|6.904
|48,00
|
|Yarım
|3.339
|3.375
|23,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.687
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,17
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,40
|
Seans Raporu
15:59
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