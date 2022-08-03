***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 14:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051426
BIST
14:172.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
14:1717,9726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
14:1718,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0862
|Açılış
|: 18,3405
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
14:171.019,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.019,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler14:17
|YEOTK
|21,92
|127.836.131
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|51.891.964
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|222.132.727
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,57
|8.587.866
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|TURGG
|243,10
|21.785.207
|% -9,66
|
|ISGYO
|18,78
|162.535.518
|% -8,92
|
|KZBGY
|53,15
|81.543.593
|% -7,48
|
|THYAO
|54,15
|4.620.882.975
|% 3,44
|
|SISE
|23,36
|2.175.047.840
|% 2,19
|
|SASA
|48,92
|955.077.286
|% 1,37
|
|ASELS
|23,10
|701.539.758
|% 1,67
|
|TSKB
|2,77
|641.277.354
|% 6,13
|
|TSKB
|2,77
|641.277.354
|% 6,13
|
|ODAS
|4,15
|562.818.316
|% 3,75
|
|EKGYO
|3,11
|389.694.219
|% 0,97
|
|AKFGY
|2,77
|330.911.864
|% 9,06
|
|ZOREN
|2,29
|267.928.146
|% 9,57
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9458
|17,9726
|% 0,15
|
|Euro
|18,3229
|18,3356
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,8315
|21,9410
|% 0,38
|
|Frank
|18,6753
|18,7878
|% 0,08
|
|Riyal
|4,7649
|4,7888
|% 0,11
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|3,86
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|1,82
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|-51,00
|
|Tam
|6.823
|6.874
|18,00
|
|Yarım
|3.324
|3.361
|9,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,94
|19,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-1,01
|
Seans Raporu
14:17
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14:32KRPLS
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 926, 999 adet işlem
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14:31XU100
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14:31TSKB
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14:30TRGYO
Yüzde 8.13 oranında artışla 9.31 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 471, 960 adet işlem
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14:29KAPLM
Yüzde 5.08 oranında artışla 72.45 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 532 adet işlem