***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2022 14:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051427
BIST
14:452.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 25,54
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
14:4517,9642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
14:4518,3054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0560
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
14:451.019,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.019,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler14:43
|YEOTK
|21,92
|128.004.367
|% 10,01
|
|GLBMD
|9,35
|15.154.163
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|52.471.102
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|YAYLA
|4,57
|8.849.019
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|TURGG
|243,20
|22.440.329
|% -9,62
|
|KZBGY
|52,05
|93.091.729
|% -9,40
|
|ISGYO
|18,76
|231.485.383
|% -9,02
|
|THYAO
|54,15
|4.667.385.306
|% 3,44
|
|SISE
|23,36
|2.204.466.213
|% 2,19
|
|SASA
|48,78
|999.740.665
|% 1,08
|
|ASELS
|23,12
|713.974.522
|% 1,76
|
|TSKB
|2,78
|651.495.319
|% 6,51
|
|TSKB
|2,78
|651.495.319
|% 6,51
|
|ODAS
|4,19
|628.654.728
|% 4,75
|
|EKGYO
|3,10
|391.560.652
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,78
|333.327.472
|% 9,45
|
|ZOREN
|2,29
|268.203.021
|% 9,57
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9514
|17,9688
|% 0,13
|
|Euro
|18,2940
|18,3096
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,8363
|21,9458
|% 0,41
|
|Frank
|18,6716
|18,7841
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7631
|4,7869
|% 0,07
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|5,02
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|-35,00
|
|Tam
|6.828
|6.880
|24,00
|
|Yarım
|3.327
|3.364
|12,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,02
|
Seans Raporu
14:43
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